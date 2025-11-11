Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В "Енергоатомі" пообіцяли скликати спецзасідання після розслідування НАБУ

11 листопада 2025, 10:57
В
Фото: Facebook
Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
Наглядова рада "Енергоатому" заявила, що з максимальною серйозністю ставиться до корупційних звинувачень у бік своїх працівників. 
 
Про це йдеться в заяві наглядової ради.  
 
Рада пообіцяла скликати спеціальне засідання, щоб "всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії". Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
 
"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", — зазначили там.
 
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

 

НАБУЕнергоатомвійна в Україніросія окупанти

