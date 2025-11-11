В "Енергоатомі" пообіцяли скликати спецзасідання після розслідування НАБУ

Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

Наглядова рада "Енергоатому" заявила, що з максимальною серйозністю ставиться до корупційних звинувачень у бік своїх працівників.

Про це йдеться в заяві наглядової ради.

Рада пообіцяла скликати спеціальне засідання, щоб "всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії". Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", — зазначили там.