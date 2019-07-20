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В Індії тигриця, яка рятувалася від повені, потрапила в будинок місцевих жителів і проспала весь день

"Вона була дуже виснажена і мала хороший денний сон"
Через сильні дощі в східній частині Індії почалися повені, унаслідок яких загинули близько 100 людей та багато тварин. Тигриця, яка через повінь втекла з Національного парку Казіранга, де в останні дні померли 92 тварини, пролізла в будинок одного з місцевих жителів і сховалася в його ліжку, де проспала весь день.
В Індії тигриця, яка рятувалася від повені, потрапила в будинок місцевих жителів і проспала весь день Фото:Instagram

Раніше тигрицю помітили неподалік від швидкісної траси. Співробітники Індійського фонду дикої природи вважають, що вона злякалася шуму і пішла шукати укриття в найближчому селі, повідомляє "Громадське".

Тигриця потрапила у будинок рано вранці й проспала там весь день. Коли господар повернувся додому й побачив тварину, він вирішив самостійно не вживати ніяких дій і сховався з сім’єю в магазині, що біля його дому. На місце прибули співробітники Індійського фонду дикої природи. Щоб розбудити тварину, їм довелося використовувати хлопавки та феєрверки. Коли тварина прокинулася, її направили по спеціально зробленому коридору в бік джунглів.

"Вона була дуже виснажена і мала хороший денний сон", - сказав Ратін Барман, який очолив рятувальну операцію.

"Найважливішим було те, що ніхто не заважав їй, щоб вона могла відпочивати. У цьому регіоні багато поваги до дикої природи", - додав він.

Господар будинку сказав, що збереже простирадло і подушку, на яких спала тигриця, як реліквію.

Національний парк Казіранга, визнаний ЮНЕСКО, є домом для 110 тигрів, але жоден з них не загинув під час повені. Серед загиблих через повінь 54 олені, 7 носорогів, 6 кабанів і 1 слон.

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