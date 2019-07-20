В Індії тигриця, яка рятувалася від повені, потрапила в будинок місцевих жителів і проспала весь день
Раніше тигрицю помітили неподалік від швидкісної траси. Співробітники Індійського фонду дикої природи вважають, що вона злякалася шуму і пішла шукати укриття в найближчому селі, повідомляє "Громадське".
Тигриця потрапила у будинок рано вранці й проспала там весь день. Коли господар повернувся додому й побачив тварину, він вирішив самостійно не вживати ніяких дій і сховався з сім’єю в магазині, що біля його дому. На місце прибули співробітники Індійського фонду дикої природи. Щоб розбудити тварину, їм довелося використовувати хлопавки та феєрверки. Коли тварина прокинулася, її направили по спеціально зробленому коридору в бік джунглів.
"Вона була дуже виснажена і мала хороший денний сон", - сказав Ратін Барман, який очолив рятувальну операцію.
"Найважливішим було те, що ніхто не заважав їй, щоб вона могла відпочивати. У цьому регіоні багато поваги до дикої природи", - додав він.
Господар будинку сказав, що збереже простирадло і подушку, на яких спала тигриця, як реліквію.
Національний парк Казіранга, визнаний ЮНЕСКО, є домом для 110 тигрів, але жоден з них не загинув під час повені. Серед загиблих через повінь 54 олені, 7 носорогів, 6 кабанів і 1 слон.
Нагадаємо, що зміна клімату в Південному океані призведе до скорочення популяцій синіх китів, фінвалів і деяких інших видів вусатих китів, які почали відновлюватися після винищення китобійними суднами.
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