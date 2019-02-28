Зміна клімату вплине на популяцію китів у південній півкулі
Зміна клімату найбільш виражена у високих широтах, в тому числі в антарктичних водах. Це призводить до змін в харчових ланцюжках: так, зокрема, за останні 90 років спостережень криль, яким харчуються кити, мігрував в середньому на 440 кілометрів у бік більш високих широт, повідомляє N+1 з посиланням на дослідження австралійських вчених у журналі Global Change Biology.
Вчені пов'язують цей процес з глобальним потеплінням, під впливом якого змінюються їх звичні місця проживання.
При цьому вплив зміни клімату на популяції китів, які починають відновлюватися після введення в 1986 році мораторію на китобійний промисел, вивчено недостатньо добре, йдеться в статті.
Науковиця Вівіцька Таллок з Квінслендського університету в Австралії і її колеги вивчали вплив антропогенних чинників динаміки популяцій - зміни клімату та полювання на них - на синіх китів, фінвалів, горбатих китів, південних малих полосатиків і південних гладких китів, а також на популяції криля і веслоногих рачків, якими харчуються кити.
Для цього вони використовували клімато-екологічну модель MICE, яка дозволяє зв'язати популяційну динаміку обраних видів зі змінами температури води, площі морського льоду тощо. У своїй моделі вчені використовували найбільш екстремальний сценарій зростання глобальної середньої температури.
Моделювання показало, що істотне зниження чисельності і навіть локальні вимирання до 2100 року очікують тихоокеанські популяції синіх китів, фінвалів і південних гладких китів, а також індійсько-атлантичні популяції фінвалів і горбатих китів.
В цілому для тихоокеанської частини Антарктики зміни виявилися більш вираженими, ніж для індійсько-атлантичної.
"Прогнозоване зниження чисельності виявляється наслідком зниження чисельності видобутку ракоподібних через потепління і зростаючу міжвидову конкуренцію у китів", -- йдеться в статті.
Однак автори відзначають, що при моделюванні без урахування кліматичних факторів чисельність китів в наступні 50 років суттєво зростає.
Також, Австралія стала першою країною, яка офіційно пов'язала вимирання ссавця зі змінами клімату.
Зміна клімату змусила хижаків частіше красти яйця птахів. Учені пов'язують зміни в поведінці тварин із потеплінням в регіоні.
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