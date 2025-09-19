Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Індонезії українця засудили до довічного ув'язнення

19 вересня 2025, 13:53
В Індонезії українця засудили до довічного ув'язнення
Фото: obozrevatel.com
На його віллі знайшли лабораторію з вирощування марихуани
В Індонезії українця Романа Назаренка засудили до довічного ув’язнення. Його визнали винним у виробництві наркотиків на своїй віллі на Балі.
 
Про це пише Al Jazeera.
 
Назаренка затримали ще сім місяців тому на Балі на його віллі, у підвалі якої знайшли велику лабораторію з вирощування марихуани та виробництва екстазі.
 
Під час судового процесу над українцем прокурори стверджували, що він був одним з організаторів наркоугруповання. Сам же Назаренко заявив, що його обманом втягнули в угруповання.
 
Як пише Al Jazeera, в угрупованні, у якому працював Назаренко, також були громадяни росії. Голова Національного агентства Індонезії з боротьби з наркотиками Мартінус Хуком заявив, що дедалі частіше трапляються випадки співпраці росіян і українців у злочинних угрупованнях.
 
"Це дуже унікальне явище. Дві країни перебувають у стані війни, але тут, на Балі, їхні громадяни є партнерами у злочині, займаючись незаконним обігом наркотиків", — сказав він.
 
Окрім цього, індонезійські правоохоронці засудили до 20 років за ґратами двох братів з України — Микиту та Івана Воловодів, — а також росіянина Костянтина Круца. Їх визнали винними у виробництві та продажі наркотиків.

 

