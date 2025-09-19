В Індонезії українця засудили до довічного ув'язнення

На його віллі знайшли лабораторію з вирощування марихуани

В Індонезії українця Романа Назаренка засудили до довічного ув’язнення. Його визнали винним у виробництві наркотиків на своїй віллі на Балі.

Про це пише Al Jazeera.

Назаренка затримали ще сім місяців тому на Балі на його віллі, у підвалі якої знайшли велику лабораторію з вирощування марихуани та виробництва екстазі.

Під час судового процесу над українцем прокурори стверджували, що він був одним з організаторів наркоугруповання. Сам же Назаренко заявив, що його обманом втягнули в угруповання.