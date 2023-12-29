В Ірані стратили чотирьох звинувачених у диверсії та зв'язках із ізраїльським Моссадом – ЗМІ

Страчені нібито були членами групи, яка працювала на ізраїльську спецслужбу "Моссад".

Іран у п'ятницю, 29 грудня, стратив чотирьох людей, яких звинуватив у тому, що вони були "диверсантами", пов'язаними з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад".

Про це повідомляє Reuters.

"Чотири члени диверсійної групи, пов'язаної з сіоністським режимом були страчені сьогодні вранці після законних процедур", - написало іранське інформаційне агентство Mizan, звинувативши їх у "широкомасштабних" діях під керівництвом офіцерів "Моссаду", спрямованих проти безпеки Ірану.

Страчені були головними обвинуваченими у справі, в якій фігурували десять людей. Іранська розвідка тримала групу під пильним наглядом щонайменше чотири місяці, приблизно з січня 2022 року до їхнього арешту в травні того ж року.

Іран звинувачував Ізраїль у кількох нападах на об'єкти, пов'язані з його ядерною програмою, і у вбивстві своїх вчених-ядерників протягом останніх років.

У серпні Іран заявляв, що Ізраїль стоїть за "однією з найбільших диверсійних змов", спрямованих на оборонну промисловість Тегерана та виробництво ракет. У липні Тегеран повідомляв про арешт мережі агентів, які нібито працювали на Ізраїль.

У січні минулого року Ізраїль заявляв про ліквідацію іранської шпигунської мережі, яка вербувала ізраїльських жінок через соціальну мережу Facebook для фотографування важливих об'єктів.