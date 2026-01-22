В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за останні 5 днів
22 січня 2026, 20:53
Фото: з вільного доступу
Приміський поїзд зачепиився за будівельний кран, постраждало четверо людей.
В іспанському регіоні Мурсія стався залізничний інцидент. Це вже четверта залізнична аварія в Іспанії, починаючи з 18 січня.
Про це повідомляє Sky News.
Як зазначається у публікації, служби екстреної допомоги регіону Мурсія повідомили, що четверо людей отримали легкі травми внаслідок інциденту поблизу портового міста Картахена. Після зіткнення потяг встояв на рейках. Інцидент стався близько полудня, а близько 13:30 за місцевим часом рух на лінії було відновлено.
Тим часом іспанський залізничний оператор Adif повідомив в соцмережі X, що рух на цій лінії було перервано через "потрапляння крана, який не належить залізниці, на колію". Водночас відзначається, що це вже четвертий такий інцидент в Іспанії з неділі, 18 січня, коли в залізничній катастрофі загинуло щонайменше 43 людини, понад 150 людей отримали поранення. Тоді поїзд із 289 пасажирами, що рухався з Малаги до Мадриду, зійшов з рейок і врізався в зустрічний потяг, що прямував з Мадрида до Уельви, з приблизно 200 людьми.
У вівторок, через два дні після інциденту в Андалусії, приміський поїзд зійшов з рейок після того, як на колії через сильний дощ поблизу міста Барселона впала підпірна стіна. В інциденті загинув машиніст потяга, а четверо пасажирів отримали серйозні поранення. Того ж дня сталася аварія на залізниці і в північно-східному регіоні Каталонії.
У відповідь на другий і третій інциденти найбільша профспілка машиністів Іспанії оголосила триденний загальнонаціональний страйк, який має розпочатися 9 лютого. Оголошуючи про страйк, профспілка SEMAF заявила: "Серйозні аварії в Адамузі та Геліді, обидві з жертвами, є переломним моментом. Ми вимагаємо вжити заходів для забезпечення безпеки на залізниці". Також профспілки залізничників вимагатимуть притягнути до кримінальної відповідальності "тих, хто відповідає за забезпечення безпеки залізничної інфраструктури".