В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за останні 5 днів

Приміський поїзд зачепиився за будівельний кран, постраждало четверо людей.

В іспанському регіоні Мурсія стався залізничний інцидент. Це вже четверта залізнична аварія в Іспанії, починаючи з 18 січня.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається у публікації, служби екстреної допомоги регіону Мурсія повідомили, що четверо людей отримали легкі травми внаслідок інциденту поблизу портового міста Картахена. Після зіткнення потяг встояв на рейках. Інцидент стався близько полудня, а близько 13:30 за місцевим часом рух на лінії було відновлено.

Тим часом іспанський залізничний оператор Adif повідомив в соцмережі X, що рух на цій лінії було перервано через "потрапляння крана, який не належить залізниці, на колію". Водночас відзначається, що це вже четвертий такий інцидент в Іспанії з неділі, 18 січня, коли в залізничній катастрофі загинуло щонайменше 43 людини, понад 150 людей отримали поранення. Тоді поїзд із 289 пасажирами, що рухався з Малаги до Мадриду, зійшов з рейок і врізався в зустрічний потяг, що прямував з Мадрида до Уельви, з приблизно 200 людьми.