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В МЗС відреагували на заяву Єнссена: розмови про вступ до НАТО в обмін на території неприйнятні

15 серпня 2023, 20:49
В МЗС відреагували на заяву Єнссена: розмови про вступ до НАТО в обмін на території неприйнятні
Фото: slovoidilo.ua
Україна вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України до Північноатлантичного альянсу в обмін на відмову від частини українських територій на користь росії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", - йдеться в дописі. 

Він додав, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку рф. 

А в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

За словами Ніколенка, українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Раніше начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що НАТО не виключає членство України в обмін на частину територій.
НАТОМЗС УкраїнаНіколенко

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