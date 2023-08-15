В МЗС відреагували на заяву Єнссена: розмови про вступ до НАТО в обмін на території неприйнятні
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці.
"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", - йдеться в дописі.
Він додав, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку рф.
А в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.
За словами Ніколенка, українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.Раніше начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що НАТО не виключає членство України в обмін на частину територій.