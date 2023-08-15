Україна вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України до Північноатлантичного альянсу в обмін на відмову від частини українських територій на користь росії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", - йдеться в дописі.

Він додав, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку рф.

А в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

За словами Ніколенка, українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.