Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В НАБУ розказали, як і коли запрацює "прослушка"

"Закріплення в КПК України права НАБУ на "прослушку" - це справжня перемога. Однак скористатися ним НАБУ зможе не одразу
Так звана "прослушка" - це можливість НАБУ отримувати корисну у розслідуваннях кримінальних корупційних злочинів інформацію із телекомунікаційних мереж операторів зв’язку самостійно, без "посередництва" інших структур, що мінімізує можливий виток інформації про розслідування НАБУ.
В НАБУ розказали, як і коли запрацює "прослушка" Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро поки не зможе користуватись правом на "прослушку" підозрюваних у корупційних злочинах, оскільки потрібно ще привести у відповідність із законом деякі нормативно-правові акти, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Закріплення в КПК України права НАБУ на "прослушку" - це справжня перемога. Однак скористатися ним НАБУ зможе не одразу.

Насамперед потрібно привести у відповідність з положеннями статті 263 КПК України нормативно-правові акти, якими на сьогоднішній день врегульовані процедури установлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень".

Деталі: У бюро зазначили, що процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій.

Хоча часових обмежень щодо врегулювання зазначених аспектів закон не містить, в НАБУ сподіваються, що процес створення "замкнутого циклу" здійснення зняття інформації з телекомунікаційних мереж виключно силами НАБУ завершиться якомога швидше.

В НАБУ підкреслили, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як і раніше, відбуватиметься виключно за санкцією суду. Проте надалі, маючи судову ухвалу, НАБУ не доведеться ознайомлювати з нею СБУ, всі дії починатимуться і завершуватимуться безпосередньо у Національному бюро.

Чому це важливо: Так звана "прослушка" - це можливість НАБУ отримувати корисну у розслідуваннях кримінальних корупційних злочинів інформацію із телекомунікаційних мереж операторів зв’язку самостійно, без "посередництва" інших структур, що мінімізує можливий виток інформації про розслідування НАБУ.

Зокрема, як зазначають у Бюро, в 2017 році саме через відсутність такого права зірвано масштабну спецоперацію НАБУ з викриття корупції в міграційній сфері.

Нагадаємо, що НАБУ доручили розслідувати вплив Банкової на НАЗК часів Порошенка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2019 15:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.