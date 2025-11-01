Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В НАТО розробили 4400-сторінковий план оборони від можливої агресії росії

01 листопада 2025, 19:37
В НАТО розробили 4400-сторінковий план оборони від можливої агресії росії
Джерело: ua.news
Документ передбачає посилення військових сил, передислокацію техніки та активізацію обміну розвідданими між союзниками.

НАТО підготувало масштабний план оборони від потенційного нападу hосії на країни-члени Альянсу. Документ займає понад 4400 сторінок і робить акцент на захисті східного флангу НАТО.

Про це йдеться в матеріалі газети Welt.

План має назву "Концепція лінії стримування на східному фланзі" і розроблявся за участі всіх 32 членів Альянсу під керівництвом Верховного командування сухопутних військ НАТО.

Документ передбачає комплекс заходів:

  • посилення бойових підрозділів;

  • передислокацію важкої техніки;

  • використання дронів та автономних систем;

  • покращену координацію та обмін даними між союзниками.

За словами одного із відставних високопосадових генералів НАТО, російський режим зараз перебуває у так званій "фазі нуль" підготовчій стадії до зіткнення з Альянсом. На цьому етапі РФ нарощує військові сили, проводить кібератаки, поширює дезінформацію та здійснює розвідувальні дії, але прямого фізичного наступу поки немає.

Ексгенерал зазначив, що найбільша загроза для НАТО, зокрема для країн Балтії, може виникнути після завершення війни в Україні, коли Кремль зможе перекинути ресурси на північ і розпочати вторгнення.

Експерти наголошують, що прямого зіткнення між рф та НАТО наразі немає, а поняття Phase Zero описує підготовчу стадію, коли противник ще не атакує фізично, але формує інформаційно-психологічні та військові умови для війни.

Як нагадують аналітики, росія вже застосовувала Phase Zero під час вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках: через пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.

 

РосіяНАТОагресія

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється