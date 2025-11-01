В НАТО розробили 4400-сторінковий план оборони від можливої агресії росії

Документ передбачає посилення військових сил, передислокацію техніки та активізацію обміну розвідданими між союзниками.

НАТО підготувало масштабний план оборони від потенційного нападу hосії на країни-члени Альянсу. Документ займає понад 4400 сторінок і робить акцент на захисті східного флангу НАТО.

Про це йдеться в матеріалі газети Welt.

План має назву "Концепція лінії стримування на східному фланзі" і розроблявся за участі всіх 32 членів Альянсу під керівництвом Верховного командування сухопутних військ НАТО.

Документ передбачає комплекс заходів:

посилення бойових підрозділів;

передислокацію важкої техніки;

використання дронів та автономних систем;

покращену координацію та обмін даними між союзниками.

За словами одного із відставних високопосадових генералів НАТО, російський режим зараз перебуває у так званій "фазі нуль" підготовчій стадії до зіткнення з Альянсом. На цьому етапі РФ нарощує військові сили, проводить кібератаки, поширює дезінформацію та здійснює розвідувальні дії, але прямого фізичного наступу поки немає.

Ексгенерал зазначив, що найбільша загроза для НАТО, зокрема для країн Балтії, може виникнути після завершення війни в Україні, коли Кремль зможе перекинути ресурси на північ і розпочати вторгнення.

Експерти наголошують, що прямого зіткнення між рф та НАТО наразі немає, а поняття Phase Zero описує підготовчу стадію, коли противник ще не атакує фізично, але формує інформаційно-психологічні та військові умови для війни.

Як нагадують аналітики, росія вже застосовувала Phase Zero під час вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках: через пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.