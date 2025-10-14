Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ООН вважають, що відновлення Гази розтягнеться на десятки років

14 жовтня 2025, 17:57
В ООН вважають, що відновлення Гази розтягнеться на десятки років
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Лише за перші три роки на відновлення піде приблизно 20 млрд доларів.
Відновлення сектора Газа потребуватиме близько 70 млрд доларів, а роботи можуть розтягнутися на десятиріччя.
 
 
Про це розповів представник ООН Яко Сіллієрс на брифінгу в Женеві, якого цитує Deutsche Welle.
 
Він наголосив, що після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття.
 
"Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько 70 млрд доларів ", - заявив Сіллієрс.
 
Завдання цих організацій, крім визначення масштабу руйнувань, передбачає і розстановку пріоритетів "в тому, які райони необхідно відновити першочергово і на чому зосередити зусилля".
 
"Ймовірно, не всі території будуть відновлені", - підкреслив представник ООН.
 
Сіллієрс розповів, що лише за перші три роки на відновлення піде приблизно 20 млрд доларів.
 
Водночас він відмовився назвати терміни, які необхідні для повного завершення відновлювальних робіт в секторі Газа. За його словами, вони можуть зайняти десятки років і залежатимуть від обсягів отриманого фінансування.

 

Сектор ГазиООН

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється