В ООН вважають, що відновлення Гази розтягнеться на десятки років

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Лише за перші три роки на відновлення піде приблизно 20 млрд доларів.

Відновлення сектора Газа потребуватиме близько 70 млрд доларів, а роботи можуть розтягнутися на десятиріччя.

Про це розповів представник ООН Яко Сіллієрс на брифінгу в Женеві, якого цитує Deutsche Welle.

Він наголосив, що після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття.

"Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько 70 млрд доларів ", - заявив Сіллієрс.