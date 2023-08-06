В ОП заявили, що у Саудівській Аравії більшість визначилися, як працюватимуть заради миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підсумки зустрічі в Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру".

Він зазначив, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок.

Про це йдеться в заяві Єрмака.

Керівник ОП уточнив список близько 40 країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:

З Європи: Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз.

З Близького Сходу: Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія.

З Африки: Єгипет та ПАР.

З Північної Америки: Канада і США.