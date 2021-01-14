В Україні набув чинності закон про штрафи для бізнесу за обслуговування клієнтів без масок

Бізнесу доведеться сплатити штраф за відсутність контролю за масковим режимом у своїх приміщеннях від 3 400 до 5 100

В Україні запровадили штрафи для підприємств та громадського транспорту, у яких обслуговуватимуть клієнтів без правильно надягнених респіраторів або захисних масок.

Відповідний закон оприлюднили в газеті "Голос України", повідомляє "Громадське".

Бізнесу доведеться сплатити штраф за відсутність контролю за масковим режимом у своїх приміщеннях від 3 400 до 5 100 гривень штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За що саме штрафуватимуть?

Штрафуватимуть за пропуск людей у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час карантину без надягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають ніс та рот.

Оштрафувати також можуть і за бездіяльність - тобто якщо відвідувача усно не попросили одягнути маску, не відмовилися його обслуговувати та не викликали поліцію.

Крім того, бізнес зобов’язали «в будь-якій формі та в будь-який спосіб» попередити клієнтів про необхідність одягати засоби індивідуального захисту.

Аналогічний штраф передбачений у випадках, якщо сам працівник або підприємець буде в неправильно вдягнутій масці під час обслуговування клієнтів.

Засобом індивідуального засобу закон вважає респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, зокрема виготовлені самостійно.

Нагадаємо, що в Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.