В Україні набув чинності закон про штрафи для бізнесу за обслуговування клієнтів без масок
Відповідний закон оприлюднили в газеті "Голос України", повідомляє "Громадське".
Бізнесу доведеться сплатити штраф за відсутність контролю за масковим режимом у своїх приміщеннях від 3 400 до 5 100 гривень штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
За що саме штрафуватимуть?
Штрафуватимуть за пропуск людей у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час карантину без надягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають ніс та рот.
Оштрафувати також можуть і за бездіяльність - тобто якщо відвідувача усно не попросили одягнути маску, не відмовилися його обслуговувати та не викликали поліцію.
Крім того, бізнес зобов’язали «в будь-якій формі та в будь-який спосіб» попередити клієнтів про необхідність одягати засоби індивідуального захисту.
Аналогічний штраф передбачений у випадках, якщо сам працівник або підприємець буде в неправильно вдягнутій масці під час обслуговування клієнтів.
Засобом індивідуального засобу закон вважає респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, зокрема виготовлені самостійно.
Нагадаємо, що в Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.
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