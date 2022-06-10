В Україні перед зимою в десятки разів зріс попит на товари для обігріву

Зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори, біокаміни та твердопаливне обладнання

На тлі енергетичної кризи через вторгнення росії та газового шантажу в Україні різко зріс попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі кардинально зріс, частіше стали купувати теплий одяг і покривала.

Зокрема, в "Епіцентр" повідомили, що влітку продажі товарів для обігріву зросли в десятки разів, перевищивши показники минулого високого сезону.

"Намагаючись убезпечити себе від можливих перебоїв з електропостачанням, українці скуповують генератори: їхні продажі зросли приблизно ушестеро. Попит на масляні обігрівачі за літо підвищився в 47 разів. Аналогічну динаміку зростання продемонстрували покривала", - кажуть в компанії.

Значне зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори тощо. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання.

За даними компанії COMFY, попит на обігрівачі в Україні виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей