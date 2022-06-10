CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори, біокаміни та твердопаливне обладнанняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні перед зимою в десятки разів зріс попит на товари для обігріву
Фото: з відкритих джерел
На тлі енергетичної кризи через вторгнення росії та газового шантажу в Україні різко зріс попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі кардинально зріс, частіше стали купувати теплий одяг і покривала.
Про це пише РБК-Україна.
Зокрема, в "Епіцентр" повідомили, що влітку продажі товарів для обігріву зросли в десятки разів, перевищивши показники минулого високого сезону.
"Намагаючись убезпечити себе від можливих перебоїв з електропостачанням, українці скуповують генератори: їхні продажі зросли приблизно ушестеро. Попит на масляні обігрівачі за літо підвищився в 47 разів. Аналогічну динаміку зростання продемонстрували покривала", - кажуть в компанії.
Значне зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори тощо. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання.
За даними компанії COMFY, попит на обігрівачі в Україні виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 10 2022 14:27 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
- Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер
СТАТТІ