В Україні почав діяти адаптивний карантин

На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний"

З середи, 24 лютого, в Україні починає діяти адаптивний карантин і вводиться "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Згідно з постановою уряду №104 від 17 лютого, на території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зелений" рівень буде встановлюватися одночасно на всій території України і дозволить послабити карантинні обмеження. Він буде досягнутий, якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше, ніж 13 регіонів України не перевищуватиме 50% від епідпорогу, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менше 5%.

З 24 лютого на всій території України буде, крім окремих областей, діяти "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють зараз у країні з деякими послабленнями. Зокрема, закладам громадського харчування буде дозволено працювати на годину довше - до 00:00, відвідування закладів освіти групами понад 20 людей.

При "жовтому" рівні забороняється:

- перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);

- перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

- самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації;

- перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;

- проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;

- перевезення пасажирів у громадському транспорті понад сидячих місць;

- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

- робота громадського харчування з 00:00 до 7:00 крім адресної доставки і замовлень навинос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і понад чотирьох осіб за столом, не враховуючи дітей до 18 років;

- діяльність суб'єктів господарювання, які не забезпечили маркування щодо дотримання дистанції, не забезпечили персонал ЗІЗ, обслуговують покупців без ЗІЗ;

- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;

- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і одержувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю понад однієї групи або класу;

- проведення медустановами планових госпіталізацій;

- відвідування сторонніми пунктів тимчасового перебування іноземців, установ соцзахисту.

За даними Міністерства охорони здоров'я, до "помаранчевої" зону увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області, де є перевищення з одного із показників:

- завантаженість ліжок, забезпечених киснем, у медустановах для пацієнтів з COVID-19 понад 65%;

- кількість тестувань методами ПЛР і на антиген за останні сім днів на 100 тис. населення менше 300;

- кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженим і підозрою на COVID-19 упродовж останніх семи днів на 100 тис. населення понад 60;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або з визначенням антигену понад 20% (якщо з 100 протестованих осіб менше 20 буде з COVID-19, то така ситуація контрольована);

- зростання госпіталізацій протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом понад 50%.

На "помаранчевому" рівні місцевих органів самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень область буде вводити, якщо є перевищення хоча б двох показників протягом трьох днів поспіль. На цьому рівні вводяться жорсткі карантинні обмеження - практично такі самі, як при січневому карантині.

Зокрема, забороняється:

- робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос;

- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

- робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Одночасно, будуть працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

"Червоний" рівень в області буде вводитися комісією з ТЕБ та НС, обмеження вводяться упродовж 48 годин після його впровадження.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде введено в Івано-Франківській області з 26 лютого.

Додатково до обмежень "червоної" зони буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано-Франківської області і з них.

Нагадаємо, що 24 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19