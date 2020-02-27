В уряді очікують на притік інвестицій та створення нових робочих місць у космічній галузі

Рішення уряду про забезпечення доступу приватних компаній до здійснення космічної діяльності має сприяти надходженню нових інвестицій у сектор високотехнологічного виробництва вже до кінця березня 2020 року

Після ухвалення постанови, яка забезпечила доступ приватних компаній до космічної діяльності в Україні, в уряді очікують на зростання інвестицій в цю сферу вже у першому кварталі 2020 року. Це має створити нові робочі місця.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, передає міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".

"Зняття заборони на провадження космічної діяльності приватними підприємствами збільшить кількість робочих місць та сприятиме розвитку високотехнологічній промисловості", - зазначила Паніотіді.

За її розрахунками, рішення уряду про забезпечення доступу приватних компаній до здійснення космічної діяльності має сприяти надходженню нових інвестицій у сектор високотехнологічного виробництва вже до кінця березня 2020 року.

Зазначимо, що ухвалена 26 лютого 2020 року постанова уряду дозволяє приватним компаніям робити випробування ракет-носіїв, космічних апаратів, керувати цими апаратами на орбіті та повертати їх на Землю.

Для цього відповідній компанії потрібно буде отримати спеціальний дозвіл у Міністерства розвитку економіки та надати цьому відомству декларацію про здійснення діяльності.