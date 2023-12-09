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В ЄС обговорять безпекові зобов’язання перед Україною і посилення ЗСУ – Боррель

09 грудня 2023, 15:51
В ЄС обговорять безпекові зобов’язання перед Україною і посилення ЗСУ – Боррель
Фото: Українська правда
Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів про теми обговорення наступної Ради ЄС в закордонних справах.

Про це він написав в X (Twitter)

"Напередодні росія здійснила найбільшу ракетну атаку на міста України за останні 2 місяці. Тому є необхідність посилення Збройних сил України, включаючи системи протиповітряної оборони", - йдеться в дописі. 

Він також написав, що на наступному засіданні Ради ЄС обговорять зобов'язання ЄС в сфері безпеки і пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військові спроможності України. 

Ми також писали, що росія, ймовірно, розпочала нову велику військову кампанію.

 

УкраїнаЄвросоюзБоррельзобов’язання

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