В ЄС обговорять безпекові зобов’язання перед Україною і посилення ЗСУ – Боррель

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів про теми обговорення наступної Ради ЄС в закордонних справах.

Про це він написав в X (Twitter).

"Напередодні росія здійснила найбільшу ракетну атаку на міста України за останні 2 місяці. Тому є необхідність посилення Збройних сил України, включаючи системи протиповітряної оборони", - йдеться в дописі.

Він також написав, що на наступному засіданні Ради ЄС обговорять зобов'язання ЄС в сфері безпеки і пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військові спроможності України.

Ми також писали, що росія, ймовірно, розпочала нову велику військову кампанію.