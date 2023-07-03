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ПОЛІТИКА

Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив з енергетиками можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС

03 липня 2023, 14:22
Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив з енергетиками можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС
Залужний та Шаптала разом із президентом Енергоатому Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську атомну електростанцію, де почули від фахівців прогнози на випадок аварійних ситуацій на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Залужний та Шаптала разом із президентом Енергоатому Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками. Це потрібно, щоб проаналізувати, спланувати та спрогнозувати можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій атомній станції.

"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", – йдеться в повідомленні.

1 липня Зеленський провів на Рівненській АЕС виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, у якій брав участь і Залужний.

російські війська окупували Енергодар і Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Відтоді вони її обстрілюють та фактично перетворили на свою військову базу.

Нагадаємо, Запорізьку атомну електростанцію, тимчасово захоплену російськими військами, залишила частина працівників ЗАЕС, які пішли на співпрацю з окупантами та уклали контракти із Росатомом.

ЗалужнийЗАЕС

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