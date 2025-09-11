Варшава після російської атаки просить у НАТО Patriot і "стіну проти дронів"

Польща вже проводить закриті консультації з партнерами по НАТО щодо додаткової допомоги.

Після масованої атаки російських дронів Польща вперше за час війни в Україні звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони, включно з комплексами Patriot та технологіями захисту від безпілотників. Варшава прагне зміцнити оборону країни перед новими викликами з боку рф.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Польща звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії дронам, щоб посилити захист власної території від нових загроз із боку Росії.

За даними джерел, Варшава вже проводить закриті консультації з партнерами по НАТО щодо додаткової допомоги.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні потрібні комплекси Patriot, адже дрони це лише одна із загроз зі сторони Росії. За його словами, Польща також потребує "стіни проти дронів" - спеціальна система захисту від безпілотних літальних апаратів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що в ході переговорів із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів він отримав не лише заяви солідарності, а й конкретні пропозиції щодо посилення польської системи ППО.

Втім, постачання додаткових комплексів Patriot може зіткнутися з труднощами. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер зазначив, що зараз ці системи найбільше потрібні Україні, яка зазнає постійних і потужних ударів зі сторони рф.

Водночас він наголосив, що це "не означає відмови від відповідальності щодо захисту НАТО".

Крім того, вчора, 10 вересня, Польща ініціювала консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору.