Вашингтон і Брюссель узгоджують кроки щодо заморожених активів рф

08 листопада 2025, 09:42
Джерело: ukrinform
Водночас рішення гальмується через позицію Бельгії, яка побоюється наслідків для своїх фінансових інститутів.

Сполучені Штати висловили повну підтримку плану Європейського Союзу використати заморожені російські активи для допомоги Україні та тиску на кремль. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Єврокомісія запропонувала механізм, який дозволить країнам-членам ЄС спрямувати до 185 млрд євро з близько 210 млрд євро російських суверенних активів, заблокованих у Європі, не вдаючись до їхньої прямої конфіскації.

"Вашингтон абсолютно підтримує ЄС і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", - зазначив американський представник.

Втім, ухвалення плану затримується через застереження Бельгії, на території якої зберігається більшість заморожених російських активів.

Тим часом у Німеччині припускають, що недавні появи дронів над аеропортами й військовими базами Бельгії можуть бути "попередженням москви" не чіпати її кошти. Кремль відкинув ці звинувачення, але пригрозив "болісною відповіддю", якщо його активи буде використано.

Крім того, раніше стало відомо, що Бельгія та ЄК проведуть спеціальну зустріч щодо використання російських активів.

 

СШАБрюссельактиви рф

