Бельгія та ЄК проведуть спеціальну зустріч щодо використання російських активів – Politico

05 листопада 2025, 11:56
Бельгія та ЄК проведуть спеціальну зустріч щодо використання російських активів – Politico
Фото: з вільного доступу
Єврокомісія вже попередила, що часу залишається дедалі менше.
Представники Єврокомісії та уряду Бельгії проведуть робочу зустріч у п'ятницю, 7 листопада, щоб спробувати знайти спільне рішення щодо використання заморожених активів рф.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Нова зустріч у п’ятницю відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли просунутися в обговоренні так званого "репараційного кредиту". 
 
"Чим довше ми зволікаємо, тим складніше буде знайти рішення. Це може поставити під сумнів проміжні варіанти, які ще залишаються", - зазначив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
 
За даними Politico, якщо кошти не надійдуть до весни, Україна ризикує зіткнутися з серйозним бюджетним дефіцитом у наступному році. Єврокомісія застерігає, що без домовленості про використання російських активів країнам ЄС доведеться фінансувати підтримку Києва самостійно – а після пандемії, яка підірвала державні бюджети, бажання робити це в більшості урядів невелике.
 
"Де ми знайдемо 140 млрд євро у європейських бюджетах зараз?", - обурено зазначив заступник міністра фінансів однієї з країн, коментуючи позицію Бельгії.
 
Єврокомісія планує представити Бельгії меморандум із можливими альтернативами фінансування України, що передбачають залучення коштів шляхом позик на рівні ЄС. Усі сподіваються, що уряд Бельгії, зважаючи на власні фінансові обмеження, погодиться на компроміс, коли зрозуміє, що інших реалістичних варіантів фактично немає.

 

війна в Україніросія окупантиЄврокомісія

