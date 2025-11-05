Бельгія та ЄК проведуть спеціальну зустріч щодо використання російських активів – Politico

Єврокомісія вже попередила, що часу залишається дедалі менше.

Представники Єврокомісії та уряду Бельгії проведуть робочу зустріч у п'ятницю, 7 листопада, щоб спробувати знайти спільне рішення щодо використання заморожених активів рф.

Нова зустріч у п’ятницю відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли просунутися в обговоренні так званого "репараційного кредиту".

"Чим довше ми зволікаємо, тим складніше буде знайти рішення. Це може поставити під сумнів проміжні варіанти, які ще залишаються", - зазначив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.