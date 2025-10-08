Вашингтон на тиждень відклав санкції проти останнього енергетичного активу рф у Європі

За цей час компанія має завершити постачання останньої партії нафти через Хорватію.

США відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS, яка контролюється російським "Газпромом", ще на тиждень аж до 15 жовтня. Рішення ухвалено на тлі спроб завершити постачання контрактних обсягів нафти до Сербії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на сербський портал Nova Ekonomija.

Відтермінування санкцій стало можливим після того, як Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) погодилося на прохання хорватського нафтопровідного оператора JANAF продовжити термін дії ліцензії на транспортування сирої нафти до Сербії ще на сім днів. Компанія прагне завершити постачання за чинними контрактами.

Спершу запровадження санкцій планувалося на 9 жовтня в межах ширших зусиль Вашингтона з ізоляції російських енергетичних активів. Однак у середу JANAF повідомила, що наступна партія сирої нафти - близько 1 мільйона барелів казахстанської нафти, яку везе танкер Maran Helios, — прибуде в ніч з 8 на 9 жовтня до хорватського порту Омішаль, звідки її транспортуватимуть до Сербії.

Naftna Industrija Srbije (NIS) це ключовий енергетичний гравець у Сербії, який володіє єдиним нафтопереробним заводом країни. Російська "Газпром нефть" контролює 44,9% компанії, ще 11,3% належать інвестиційному підрозділу "Газпрому". Сербський уряд володіє 29,9%.

Аналітики називають NIS одним із останніх великих енергетичних активів рф у Європі. Відтермінування санкцій США викликало критику з боку прихильників жорсткішого режиму обмежень, але також дозволяє уникнути енергетичного дефіциту в Сербії у країні, яка зберігає близькі зв’язки з москвою.