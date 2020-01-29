Вчені з Австралії у лабораторії відтворили коронавірус із Китаю: це може допомогти у лікуванні захворюван
Про це передає Reuters, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що вчені з Китаю, які також намагалися виростити вірус у лабораторії, поділилися з австралійськими колегами послідовністю геному вірусу.
Дослідники з Мельбурна заявили, що поділяться копією вірусу зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та іншими лабораторіями по всьому світу.
"Наявність справжнього вірусу означає, що тепер ми можемо перевіряти всі методи лікування, а також порівнювати їхній вплив і специфіку", - сказав один із дослідників Джуліан Дрюс.
Копію вірусу в Австралії будуть використовувати для проведення тесту на антитіла, що дозволить виявити коронавірус у пацієнтів без симптомів, а також для розробки вакцини.
Раніше глава кафедри інфекційних захворювань Гонконзького університету Єнь Квок Юнґ повідомив, що тамтешні науковці вже розробили вакцину проти нового китайського коронавірусу. Але щонайменше кілька місяців її будуть тестувати на тваринах, а ще рік піде на клінічні випробування.
Нагадаємо, що спецлікарню для хворих на новий тип пневмонії в Ухані розширять у півтора раза.
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