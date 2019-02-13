Вчені заявили, що собаки стають головною загрозою для дикої природи

Із близько 200 видів, яким загрожують дикі і вільні собаки, 30 класифікуються як "у критичній небезпеці"

Cобаки стають головною загрозою для дикої природи. За словами вчених, вони посприяли вимиранню майже десятка видів диких птахів і тварин.

Згідно з дослідженням, опублікованим Biological Conservation, собаки стали третіми найгіршими хижаками після котів і щурів, виведеними людиною, і на сьогодні загрожують майже 200 видам у всьому світі, пише ВВС.

Прихильники природи бачать необхідність контролювати вплив собак на диких тварин.

Дослідники знайшли власників собак, яких це питання не хвилювало, і багато хто дозволяє своїм домашнім тваринам вільно пересуватися в дикій природі.

"У більшості великих наземних ссавців, що населяють Чилі, задокументовані напади та переслідування з боку собак, включно із трьома видами собачих (ссавці з сімейства собак - ред.) і трьома видами оленів", - повідомив один з авторів дослідження Едуардо Сільва-Родрігес.

У досліджені йдеться, що у всьому світі існує близько одного мільярда домашніх собак, а умови їх утримання коливаються від диких і вільних до повністю залежних від людей. Не існує чіткої цифри для диких і вільних собак, але природоохоронці стверджують, що їхня кількість зростає.

"Зі зростанням людської популяції зросте кількість собак, і ця проблема може погіршитися", - сказав керівник відділу інвазивних видів та охорони природи в Міжнародному союзі охорони природи П'єро Дженовезі.

Із близько 200 видів, яким загрожують дикі і вільні собаки, 30 класифікуються як "у критичній небезпеці", 71 під загрозою зникнення і 87 уразливих.

Найбільш постраждалими регіонами є частини Азії, Центральної та Південної Америки, Карибського басейну та частини Океанії.

Експерти кажуть, що покинуті собаки та ті, що можуть вільно бродити, впливають на дику природу п'ятьма загальними способами: вони стають хижаками і вбивають диких тварин, порушують екосистему, передають хвороби у дикій природі, змагаються з дикими тваринами за здобич, а також схрещуються з близькими видами.

Водночас вбивство диких і вільних собак вважається суперечливим вирішенням проблеми, і було заборонено в низці країн.

"Вбивство заради зменшення чи ліквідації популяцій собак є не тільки негуманним, але й неефективним, що створює своєрідний вакуум, який швидко заповнюється припливом нових собак з інших регіонів. Ключем до ефективного та стійкого вирішення ситуації є поступове зменшення популяції собак за допомогою гуманних програм управління популяцією, зокрема за допомогою стерилізації собак та масової вакцинації для забезпечення здоров’я популяції", - зазначила віце-президентка гуманітарного товариства Келі О'Міра.