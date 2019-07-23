Вчені змогли викликати галюцинації без хімічних речовин та гіпнозу
У своєму дослідженні вчені змогли викликати галюцинації, не використовуючи ЛСД або галюциногенні гриби. Вони зосередили свою увагу на зоровій корі, яка обробляє інформацію з сітківки, повідомляє Futurism.
Учені імплантували в нейрону мережу зорової кори два гени. Перший кодував білок, який активував нейрон в разі потрапляння на нього інфрачервоного випромінювання. Другий кодував білок, аби він світився зеленим кольором кожного разу, коли активується нейрон.
Після цього автори дослідження видалили частину черепної коробки і замінили її прозорим матеріалом, зробивши таким чином імпровізоване "вікно" у мозок миші.
Мишам показували чорну вертикальну або горизонтальну риску, навчивши тварин розрізняти їх та пити воду з трубочки, коли вони бачать вертикальну риску.
Згодом вчені зменшили контраст між зображенням і фоном, щоби миші не могли розрізняти, яка перед ними риска. Тоді дослідники почали впливати на нейрони через "вікно" у мозок тварини, проектуючи голограму за допомогою спеціального приладу.
У підсумку вченим вдалося стимулювати ту ділянку мозку, яка змушувала мишей повірити, що перед ними вертикальна риска - вони починали пити воду з трубочки, хоча насправді перед ними не було такого зображення.
Учені наголошують, що для того, аби викликати галюцинації, їм треба було стимулювати лише 20 нейронів, тоді як у мозку миші їх мільйони, а в мозку людини - мільярди.
Тепер автори дослідження задаються питанням, чому у людей постійно не виникають галюцинації, бо вірогідність помилкової активності такої невеликої кількості нейронів упродовж доби достатньо висока.
Нагадаємо,що глобальна комісія з наркополітики випустила доповідь, в якій закликала переглянути класифікацію наркотичних речовин ООН, схвалену ще півстоліття тому.
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