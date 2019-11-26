Ведучий Fox News в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною

Після того, як його цитата розійшлася в соцмережах, він додав, що це був жарт

Ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Однак наприкінці своєї передачі "Вечір Такера Карлсона" він вирішив додати, що це був жарт.

Спочатку темою розмови між ведучим і гостем його програми, колишнім радником Гілларі Клінтон Річардом Гудстейном, був процес імпічменту президента Дональда Трампа. Карлсон заявив: підтримка імпічменту серед населення різко впала, на що Гудстейн відповів, що близько 70% респондентів опитування Washington Post переконані, що президент США зробив щось не так у так званому українському скандалі, передає LB.ua.

Карлсон вирішив швидко змінити тему розмови на ймовірну причетність колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера до правопорушень в Україні. Потім ведучий продовжив наполягати на тому, що Трамп не тиснув на українського президента Володимира Зеленського і не змушував його відкрити розслідування проти своїх політичних конкурентів. При цьому він задавався питанням, "чому це те, про що ми повинні дбати".

"Тому що люди вмирають на передовій", - відповів йому Гудстейн, але його перервав ведучий.

"Чому мене повинно турбувати, що відбувається в конфлікті між Росією та Україною? Я серйозно. Чому я не можу вболівати за Росію? Що я і роблю", - заявив ведучий.

Далі він продовжив жартувати над Гудстейном за те, що той висловив тривогу щодо Росії, і тільки наприкінці своєї передачі, коли його цитати вже поширили в соцмережах, заявив, що слова про РФ і конфлікт були жартом.

"Перш ніж ми підемо, на початку шоу я зазначив, що вболіваю за Росію в протистоянні між РФ і Україною. Звичайно, я жартую. Я вболіваю тільки за Америку - насміхаючись над одержимістю, яку мають багато лівих. Ха!" - підсумував ведучий.

Нагадаємо, що на місцевих виборах в районні ради Гонконгу більшість голосів отримали опозиційні кандидати з продемократичного руху: вони контролюватимуть щонайменше 17 із 18 районних рад.