Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Великі втрати на війні і проблеми з вербуванням завадять кремлю розширити армію – розвідка Британії

19 вересня 2024, 15:09
Великі втрати на війні і проблеми з вербуванням завадять кремлю розширити армію – розвідка Британії
Нещодавно міністр оборони рф закликав збільшити російські сили до 1,5 мільйона.

Хоча президент рф Володимир путін і заявив про збільшення російської армії до 1,5 млн військових, ймовірно, реалізації цього плану перешкоджатимуть великі втрати на війні проти України.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Прагнення hосії збільшити свою армію добре відоме. У грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити російські сили до 1,5 мільйона. москва, ймовірно, збільшить кількість і розмір підрозділів у своїх сухопутних військах на додаткових 180 тис. військовослужбовців. Попри заявлений намір збільшити свої сили, ймовірно, реалізації цих амбіцій перешкоджатимуть великі втрати у конфлікті проти України та проблеми з вербуванням", - йдеться в дописі. 

Це вже третій підписаний путіним указ про збільшення чисельності армії з початку повномасштабного вторгнення росії в в Україну.

На початку тижня глава кремля Володимир путін вкотре збільшив штатну чисельність армії. Тепер вона становитиме 1,5 млн військовослужбовців, що на 180 тисяч більше, ніж було.

 
розвідкаармія рфвійна в Україні

Останні матеріали

Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється