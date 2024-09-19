Великі втрати на війні і проблеми з вербуванням завадять кремлю розширити армію – розвідка Британії

Нещодавно міністр оборони рф закликав збільшити російські сили до 1,5 мільйона.

Хоча президент рф Володимир путін і заявив про збільшення російської армії до 1,5 млн військових, ймовірно, реалізації цього плану перешкоджатимуть великі втрати на війні проти України.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Прагнення hосії збільшити свою армію добре відоме. У грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити російські сили до 1,5 мільйона. москва, ймовірно, збільшить кількість і розмір підрозділів у своїх сухопутних військах на додаткових 180 тис. військовослужбовців. Попри заявлений намір збільшити свої сили, ймовірно, реалізації цих амбіцій перешкоджатимуть великі втрати у конфлікті проти України та проблеми з вербуванням", - йдеться в дописі.

Це вже третій підписаний путіним указ про збільшення чисельності армії з початку повномасштабного вторгнення росії в в Україну.

На початку тижня глава кремля Володимир путін вкотре збільшив штатну чисельність армії. Тепер вона становитиме 1,5 млн військовослужбовців, що на 180 тисяч більше, ніж було.