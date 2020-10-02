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Верховний суд визнав е-декларування чиновників "порушенням прав вірян"

Обґрунтовуючи свою позицію, жінка вказала, що ідентифікація її за символами та цифрами, необхідна для внесення електронної декларації є порушенням її права на свободу совісті як віруючої людини
Верховний суд України, розглядаючи справу про неподання чиновницею декларації за 2016 рік, визначив, що електронна декларація є порушенням її прав і свобод як віруючої людини.
Верховний суд визнав е-декларування чиновників "порушенням прав вірян" Фото: kievinfo.in

Така форма декларування є порушенням прав вірян за відсутності альтернативного вибору форм подачі такої інформації, зазначається у рішенні суду від 28 січня 2020 року,передає 24 КАНАЛ.

Обґрунтовуючи свою позицію, жінка вказала, що ідентифікація її за символами та цифрами, необхідна для внесення електронної декларації є порушенням її права на свободу совісті як віруючої людини.

Водночас вона також наголошувала, що обробка її персональних даних без її згоди є порушенням принципу поваги до приватного життя, що суперечить Конституції України та Європейського суду з прав людини.

Відтак Верховний суд підтверджує, що у діях чиновниці, яка у 2016 році не подала своєї декларації, немає злого умислу. Одним з врахованих доводів сторони захисту є те, що обвинувачена – прихожанка храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Відтак за інформацією, отриманою з банку, через свої релігійні переконання протягом тривалого часу користується поточним розрахунковим рахунком, оскільки як віруюча людина відмовилася від обробки персональних даних.

Нагадаємо, що Велика палата Верховного Суду 16 жовтня визнала незаконним зниження процентного розміру основної пенсії, яку призначають згідно із Законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, під час її перерахунку.

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10 02 2020 14:40
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