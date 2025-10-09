Вірменія відмовилася видавати росії грузина, який воював за Україну

Екстрадиція до рф "була б для нього небезпечною".

Влада Вірменії вирішила звільнити громадянина Грузії Георгія Кінояна, який був раніше затриманий за запитом росії. Країна-терорист його розшукувала через участь у війні на боці Україні.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на інформацію від грузинського громадського діяча Георгія Тумасяна.

За його словами, рішення про звільнення Кінояна ухвалили, бо екстрадиція до рф "була б для нього небезпечною". Тумасян подякував правозахисникам, які працювали над справою Кінояна, і висловив надію, що вдасться звільнити ще одного грузина — Вано Сабашвілі, якого також затримали у Вірменії за запитом росії.

Вірменські прикордонники зупинили грузина 3 вересня й затримали на місці, тому що, як вони сказали, у комп’ютері з’явилося повідомлення, що Георгій перебуває в розшуку за запитом росії. Георгія спершу перевели до відділку поліції, потім до ізолятора тимчасового утримання, а 5 вересня суд призначив йому 40-денне екстрадиційне ув’язнення. Відтоді сім’я чоловіка не отримувала жодної інформації про нього.