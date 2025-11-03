Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Віцеканцлер Німеччини закликав до повної заборони імпорту російської сталі

03 листопада 2025, 12:58
Віцеканцлер Німеччини закликав до повної заборони імпорту російської сталі
Фото: з вільного доступу
Також ФРН хоче збільшити її виробництво у Європі та всередині країни.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль напередодні "сталевого саміту" у відомстві канцлера закликав до жорсткіших дій проти росії. Він наголосив на потребі якнайшвидше повністю зупинити імпорт російської сталі.

Про це повідомляє Spiegel. 

"російські сталеві сляби, які потім обробляють у ЄС, досі не під санкціями. Важко пояснити працівникам нашої сталевої галузі, чому Європа все ще дозволяє путіну доступ до свого ринку", — зазначив Клінгбайль.

Він також додав, що відповіддю на світові надлишкові потужності та демпінгові ціни має стати "більше європейського патріотизму". За його словами, необхідно збільшити виробництво сталі всередині Німеччини та в інших країнах Європи, роблячи особливий акцент на кліматично чисту та високоякісну сталь. Він підкреслив, що в таких важливих галузях, як інфраструктура та автомобільна промисловість, слід віддавати перевагу використанню сталі місцевого виробництва.

