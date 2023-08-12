Віцепрезидент Тайваню вирушив до США: це може призвести до посилення військової активності Китаю – Reuters

Віцепрезидент острова зробить "транзитні зупинки" у США на шляху до Парагваю та назад.

Віцепрезидент Тайваню Вільям Лай у суботу, 13 серпня, вирушив у поїздку до Сполучених Штатів, яку Пекін уже засудив. Тайванські чиновники побоюються, що зупинка Лая в США може призвести до посилення військової активності Китаю навколо острова.

Про це повідомляє Reuters.

Лай, який є головним претендентом на посаду президента Тайваню на виборах у січні, офіційно зробить лише транзитні зупинки в Сполучених Штатах на шляху до Парагваю і назад, де він відвідає інавгурацію президента цієї країни.

Тайбей і Вашингтон заявляють, що такі зупинки є рутинними і не є причиною для "провокаційних" дій з боку Китаю, але Пекін з гнівом відреагував на те, що він вважає ще однією ознакою підтримки Тайваню з боку США.

Китай, імовірно, розпочне військові навчання наступного тижня поблизу Тайваню, використовуючи зупинки Лая в США як привід залякати виборців острова напередодні голосування наступного року і змусити їх "боятися війни", кажуть тайванські чиновники.

Лай, виступаючи перед журналістами в головному міжнародному аеропорту Тайваню, лише побіжно згадав про зупинки в США, просто зазначивши, що спочатку він збирається до Нью-Йорка.

Він сказав, що використає візит до Парагваю не лише для поглиблення зв'язків з цією країною, але й для "впевненого" обміну думками з іншими державами і зустрічей з делегаціями партнерів-однодумців, не уточнивши, з ким саме.

"Це дозволить міжнародній спільноті зрозуміти, що Тайвань - країна, яка дотримується демократії, свободи і прав людини, а також бере активну участь у міжнародних справах", - додав Лай.

За його словами, поїздка також дозволить світу дізнатися про "різноманітні зусилля Тайваню, спрямовані на підтримку миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Пекін особливо недолюблює Лая, який заявляв, що "бореться за незалежність Тайваню". Однак під час виборчої кампанії Лай неодноразово наголошував, що не прагне змінити статус-кво.

Перед від'їздом він написав у Twitter, що "радий зустрітися з американськими друзями в дорозі" і що їде до Парагваю — однієї з 13 країн, які підтримують офіційні зв'язки з Тайбеєм.

Голова Американського інституту на Тайвані (AIT), що базується в штаті Вірджинія і є некомерційною організацією, яка підтримує неофіційні відносини з Тайванем, відповіла у Twitter, що AIT з нетерпінням чекає на зустріч з Лаєм "під час його транзитної зупинки на шляху до Парагваю".

Візит до Парагваю також важливий з огляду на активізацію зусиль Китаю, спрямованих на те, щоб “перехопити” решту союзників Тайваню.

Гондурас, який колись був вірним партнером острова, у березні розірвав дипломатичні відносини з Тайванем і встановив офіційні зв'язки з Китаєм.