Президент Зеленський на вихідних закликав президента США Джо Байдена і голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у майбутньому мирному саміті щодо України у Швейцарії, щоб сприяти досягненню "справжнього миру".

Поки політики у Великій Британії готуються до загальних виборів, за тисячу км від них, війна України з росією загострюється. Київ був змушений перекинути тисячі військових на північно-східну частину лінії фронту, щоб відбити новий наступ путіна, залишивши свою оборону вразливою в інших місцях.

Про це повідомляє The Telegraph.

Війна наближається до критичної точки, оскільки інтерес Заходу до допомоги Україні знову ризикує зменшитися. Президент Зеленський на вихідних закликав президента США Джо Байдена і голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у майбутньому мирному саміті щодо України у Швейцарії, щоб сприяти досягненню "справжнього миру".

путін сам готовий розглянути ідею припинення вогню. путін знає, що наразі він має перевагу. Обхід санкцій і зміцнення зв'язків з такими країнами, як Китай, Іран і Північна Корея, дозволили йому переорієнтувати свою економіку на військові рейки. Поки українська армія змушена чекати на західну допомогу і зброю, росія надолужує згаяне у своїй здатності виробляти боєприпаси, які за якістю не поступаються західним технологіям, а за кількістю значно випереджають їх.

"Команда Зеленського, схоже, стурбована тим, що, оскільки увага по обидва боки Атлантики переключається на внутрішні вибори, а лідери змушені обирати між зовнішніми та внутрішніми пріоритетами, боротьба України з путіним відійде на другий план", — пише газета.

Інформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела, в звіті двох досвідчених і пов’язаних з росією репортерів писало, що кремль готовий розглянути мирні переговори, які заморозять нинішню російську окупацію приблизно п’ятої частини України.