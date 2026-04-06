Війна в Ірані загрожує стабільності енергопостачання Європи та Азії – Bloomberg

06 квітня 2026, 11:34
Війна в Ірані загрожує стабільності енергопостачання Європи та Азії – Bloomberg
Amir Cohen/Reuters
Найпомітніші негайні наслідки можуть відчуватися не лише на ринках нафти, а й на ринках нафтопродуктів і скрапленого природного газу.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану виявилася не просто гуманітарною кризою, яка призвела до загибелі тисяч мирних жителів та вимушеного переселення мільйонів людей. Як зазначає професорка Кембриджського університету Гелен Томпсон, бойові дії також можуть прискорити ширше геополітичне переформатування в енергетиці, що матиме наслідки для потоків нафти, газу та судноплавства від Перської затоки до Європи та Азії, передає Bloomberg

За її словами, навіть якщо бойові дії закінчаться, припущення, на яких десятиліттями базувалися світові ринки, зокрема надійність транзитних маршрутів та легкість заміщення порушених постачань, зазнали серйозного коливання.

Томпсон підкреслила, що найпомітніші негайні наслідки можуть відчуватися не лише на ринках нафти, а й на ринках нафтопродуктів і скрапленого природного газу, особливо для країн, що залежать від експорту з Перської затоки. 

"Європа, і зокрема Велика Британія, виглядають вразливими через свою залежність від імпорту авіаційного палива, дизельного палива та газу, тоді як азійські економіки можуть зберегти більшу гнучкість завдяки вугіллю та диверсифікованим джерелам постачання", - додають у Bloomberg.

Професорка вважає, що результатом цього стане світ з більш фрагментованими цінами, обмеженими постачаннями та підвищеним економічним ризиком. 

Нагадаємо, Пакистан передав США та Ірану рамковий план щодо припинення бойових дій і подальшого укладення мирної угоди. Очікується, що сторони можуть узгодити його вже 6 квітня.

війнанафтаенергетикаБлизький Схід

