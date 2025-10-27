Війна в Україні принесла російським пропагандистам мільйонні прибутки – The Insider

До прикладу Скабєєва офіційно отримує 23,3 тисячі доларів на місяць.

Попри те, що російська економіка занурюється в рецесію, заробітна плата російських пропагандистів з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла в рази. Так, подружжя Ольгі Скабєєвої та Євгєнія Попова від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наростило свої доходи у півтора рази та придбало особняк вартістю 1,89 млн доларів у Підмосков'ї.

Про це пише The Insider.

Як з'ясували журналісти, актуальна зарплата Ольгі Скабєєвої – близько 1 млн 850 тисяч рублів на місяць або ж 23,3 тисячі доларів. Згідно з публічними даними за 2021 рік, раніше Скабєєва заробляла майже 16 тисяч доларів на місяць.

Її чоловік Євгєній Попов, який є депутатом російської Держдуми, задекларував за 2021 рік дохід розміром 18,2 млн рублів (майже 229 тисяч доларів). The Insider зазначає, що зараз від телеканалу "росія" він отримує в середньому 1,3 млн на місяць (трохи більше 16 тисяч доларів), а також має приблизно 500 тисяч рублів зарплати в Держдумі, і додатково періодичні надходження від товариства "Знанія", в якому він вважається лектором, та рекламного агентства WildJam.

Телеканал "росія", на якому виходить шоу Попова та Скабєєвої, належить до державного медіахолдингу ВДТРК. Останні 25 років його очолює Олєг Добродєєв, майно якого оцінюється у мільярди доларів.

Офіційна зарплата Добродєєва, за даними The Insider, відносно низька: 690 тисяч рублів (8,7 тисяч доларів) на місяць. Натомість він регулярно (зазвичай раз на квартал) отримує виплати по 15 мільйонів рублів (189 тисяч доларів) від ТОВ "Национальний рєкламний альянс".

Таку ж виплату по 15 млн рублів раз на кілька місяців від НРА отримує і гендиректор "Пєрвого канала" Константін Ернст. При цьому його зарплата на телеканалі складає лише 850 тисяч рублів на місяць (10,7 тисяч доларів).

Вожночас гендиректор НТВ Алєксєй Зємской за останній рік отримував від каналу, що входить до держмедіахолдингу "Газпрому" і живе за рахунок субсидій із держбюджету, в середньому по 17 млн рублів на місяць (214 тисяч доларів).