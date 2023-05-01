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Військові аналітики назвали головну помилку путіна, через яку росії не вдалося захопити Україну у перші дні війни

01 травня 2023, 12:16
Військові аналітики назвали головну помилку путіна, через яку росії не вдалося захопити Україну у перші дні війни
Фото: з вільного доступу
кремлівський диктатор вірив, що захопить Україну за лічені дні.

російський диктатор владімір путін не призначав командувача "СВО", бо хотів забрати роль "натхненника успішного вторгнення до України" та присвоїти собі усі військові перемоги.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають американські аналітики, небажання путіна призначати командувача вторгненням в Україну мало критичний вплив на російські збройні сили, дезорганізацію командних структур і підживлення нездійсненних очікувань. 

"У квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що росія не мала жодного військового командувача своїми силами в Україні від початку вторгнення 24 лютого 2022 року. путін, ймовірно, намагався представити себе як головнокомандувача та натхненника успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і путін, ймовірно, хотів оголосити це особистою геополітичною перемогою", - йдеться у статті.

Тому путін хотів уникнути приписування військової перемоги в Україні комусь іншому. Подібна ситуація була між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав обмежений і застарілий воєнний досвід і заздрив військовим подвигам і славі Жукова. У путіна також немає воєнного досвіду, що "ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би посунути його, приписавши собі заслуги в очікуваній драматичній перемозі". 

ПутінвійськовіАналітикавійна в Україніросія окупанти

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