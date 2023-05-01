Військові аналітики назвали головну помилку путіна, через яку росії не вдалося захопити Україну у перші дні війни
російський диктатор владімір путін не призначав командувача "СВО", бо хотів забрати роль "натхненника успішного вторгнення до України" та присвоїти собі усі військові перемоги.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають американські аналітики, небажання путіна призначати командувача вторгненням в Україну мало критичний вплив на російські збройні сили, дезорганізацію командних структур і підживлення нездійсненних очікувань.
"У квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що росія не мала жодного військового командувача своїми силами в Україні від початку вторгнення 24 лютого 2022 року. путін, ймовірно, намагався представити себе як головнокомандувача та натхненника успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і путін, ймовірно, хотів оголосити це особистою геополітичною перемогою", - йдеться у статті.
Тому путін хотів уникнути приписування військової перемоги в Україні комусь іншому. Подібна ситуація була між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав обмежений і застарілий воєнний досвід і заздрив військовим подвигам і славі Жукова. У путіна також немає воєнного досвіду, що "ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би посунути його, приписавши собі заслуги в очікуваній драматичній перемозі".