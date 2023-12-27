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Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами

27 грудня 2023, 08:43
Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами
Фото: Укрінформ
Повстанці запускали їх із Ємену.

За словами американських військових, їм вдалося запобігти масованій атаці хуситів у Червоному морі.  

Про це повідомляє Times of Israel.

Американські військові заявили, що за 10 годин атаки хусити запустили 12 БпЛа, три балістичні та 2 крилаті ракети. Все вдалося збити.

"Есмінець з керованими ракетами USS Laboon і невстановлена кількість винищувачів F-18 збили 12 ударних дронів, три протикорабельні балістичні ракети і дві крилаті ракети, які хусіти запустили за 10 годин", - повідомили у центральному командуванні.

Внаслідок цього жоден корабель не постраждав, повідомлень про травми не надходило.

СШАвійна в Україніракетні удариросія окупантихусити

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