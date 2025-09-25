Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Військовий літак рф пролетів дуже близько над фрегатом Німеччини у Балтійському морі

25 вересня 2025, 09:08
Військовий літак рф пролетів дуже близько над фрегатом Німеччини у Балтійському морі
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Черговий інцидент стався прямо під час навчань НАТО "Удар Нептуна".

російський винищувач здійснив небезпечне зближення з німецьким фрегатом у Балтійському морі. Інцидент назвали черговою навмисною провокацією кремля проти НАТО. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Welt.

Цей проліт вже другий за 2 дні. В той час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав це інтенсивною перевіркою кордонів країн НАТО.

За словами міністра, російський літак пролетів максимально близько до бойового корабля ВМС Німеччини, що перебував у міжнародних водах Балтійського моря. Інцидент стався на тлі зростання кількості аналогічних дій з боку москви поблизу кордонів Альянсу.

"путін хоче спровокувати нас. Він намагається перевірити та виявити слабкі місця країн-членів НАТО", - заявив Пісторіус.

Міністр також порівняв ситуацію з нещодавніми порушеннями повітряного простору Польщі та Естонії російськими дронами та літаками. Такі маневри у військових колах розцінюють як навмисні провокації, що не несуть оперативної потреби, але мають політичний підтекст.

"росія дедалі інтенсивніше випробовує межі допустимого, буквально “щупає” кордони НАТО", - наголосив Пісторіус.

Інцидент викликав занепокоєння серед країн Балтійського регіону, які вже давно попереджають про зростання агресивної активності рф на морі та в повітрі.

Днями НАТО засудило вторгнення російських винищувачів в Естонію і пообіцяло рішучу відповідь.

 

РосіялітакНімеччина. фрегат

