ПОЛІТИКА

НАТО засудило вторгнення російських винищувачів в Естонію і пообіцяло рішучу відповідь

23 вересня 2025, 15:13
НАТО засудило вторгнення російських винищувачів в Естонію і пообіцяло рішучу відповідь
Фото: з вільного доступу
23 вересня на прохання Естонії відбулося засідання Північноатлантичної ради.

Північноатлантична рада різко засудила порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами та заявила, що росія "несе повну відповідальність за ці ескалаційні дії".

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

23 вересня на прохання Естонії відбулося засідання Північноатлантичної ради, де обговорили інцидент із російськими літаками 19 вересня. В Альянсі підкреслили, що це порушення "є частиною ширшої моделі дедалі більш безвідповідальної поведінки росії".

У заяві нагадали, що це вже друге за два тижні засідання відповідно до статті 4 Вашингтонського договору: 10 вересня НАТО зібралося через заліт російських дронів на територію Польщі. Подібні інциденти останнім часом також фіксували у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"У росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО й союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові й невійськові засоби для самозахисту і стримування всіх загроз з усіх напрямків", — йдеться в заяві Альянсу.

У НАТО пообіцяли рішучу відповідь на "нерозважливі кроки" москви і підкреслили, що вони не зупинять союзників від підтримки України.

19 вересня три російських винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин. Через це Таллінн ініціював консультації з НАТО за статтею 4, яка передбачає колективні обговорення, якщо під загрозою опиняється територіальна цілісність або безпека держави-члена.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це вторгнення є частиною системної кампанії росії проти Заходу і вимагає "системної відповіді та сильних дій".

російське Міноборони, своєю чергою, заперечило факт порушення кордону.

22 вересня відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Естонії. Це вперше за 34 роки членства країни в ООН, коли вона ініціювала такий формат.

НАТОЕстоніявинищувачіросія загроза

