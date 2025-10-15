Військовий план ЄС передбачає “бойову готовність” до 2030 року

Європейський Союз готує масштабний план переозброєння континенту, який передбачає запуск спільних проєктів із виробництва дронів і систем протиповітряної оборони вже у 2026 році.

План розрахований на п’ять років і має на меті зміцнити обороноздатність ЄС та стримати росію. До кінця 2027 року ЄС прагне, щоб 40% оборонних закупівель здійснювалися спільно – удвічі більше, ніж зараз.

“Мілітаризована росія становитиме постійну загрозу безпеці Європи у майбутньому”, – зазначається в документі.

Єврокомісія пропонує повну реформу системи оборонного планування та закупівель у межах блоку. Країнам-членам радять координувати витрати на оборону й створювати коаліції для спільної реалізації нових програм. Робота над ними має розпочатися вже протягом наступного року, щоб ЄС мав “бойову готовність” до 2030 року.

Пропозицію представлять у четвер, а наступного тижня її обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

За даними Єврокомісії, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року – з €218 млрд (€254 млрд) до прогнозованих €392 млрд (€456 млрд) у 2025 році. Попри це, витрати залишаються неузгодженими між країнами, що, за словами авторів плану, стримує швидке переозброєння.

Новий план визначає кілька пріоритетів:

спільні програми у сфері ППО та ПРО,

дрони та контрдрони,

а також "космічний щит".

Передбачається, що коаліції для цих проєктів будуть створені на початку 2026 року, а самі програми стартують у середині 2026-го.