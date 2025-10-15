Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Військовий план ЄС передбачає “бойову готовність” до 2030 року

15 жовтня 2025, 14:33
Військовий план ЄС передбачає “бойову готовність” до 2030 року
Фото: Укрінформ
Згідно з документом, мілітаризована Росія становитиме постійну загрозу безпеці Європи у майбутньому.
Європейський Союз готує масштабний план переозброєння континенту, який передбачає запуск спільних проєктів із виробництва дронів і систем протиповітряної оборони вже у 2026 році.
 
Про це йдеться в документі Єврокомісії, з яким ознайомився Bloomberg News.
 
План розрахований на п’ять років і має на меті зміцнити обороноздатність ЄС та стримати росію. До кінця 2027 року ЄС прагне, щоб 40% оборонних закупівель здійснювалися спільно – удвічі більше, ніж зараз.
 
Мілітаризована росія становитиме постійну загрозу безпеці Європи у майбутньому”, – зазначається в документі.
 
Єврокомісія пропонує повну реформу системи оборонного планування та закупівель у межах блоку. Країнам-членам радять координувати витрати на оборону й створювати коаліції для спільної реалізації нових програм. Робота над ними має розпочатися вже протягом наступного року, щоб ЄС мав “бойову готовність” до 2030 року.
 
Пропозицію представлять у четвер, а наступного тижня її обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.
 
За даними Єврокомісії, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року – з €218 млрд (€254 млрд) до прогнозованих €392 млрд (€456 млрд) у 2025 році. Попри це, витрати залишаються неузгодженими між країнами, що, за словами авторів плану, стримує швидке переозброєння.
 
Новий план визначає кілька пріоритетів:
  • спільні програми у сфері ППО та ПРО,
  • дрони та контрдрони,
  • а також "космічний щит".
 
Передбачається, що коаліції для цих проєктів будуть створені на початку 2026 року, а самі програми стартують у середині 2026-го.

 

