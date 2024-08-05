Військовий туризм в Україні: подорожі по місцях російських злочинів привертають іноземців – The Times

За словами журналістів, є понад десяток компаній, які пропонують екскурсії тільки в Бучу. Багато хто також пропонує тижневий тур деокупованими територіями України за майже 4 тисячі доларів.

Туристи з різних країн їздять в Україну, щоб подивитися на місця воєнних злочинів російських окупантів.

Це стало новим "великим бізнесом", про що пише видання The Times.

Журналісти поспілкувалися з керівником компанії Capital Tours Світланом Моїсеєвим. Раніше він водив туристів на пішохідні екскурсії Києво-Печерською лаврою, але тепер показує іноземцям Бучу, Ірпінь та Гостомель, де ЗС рф вбивали мирних українців. Він бере 166 доларів за шестигодинну екскурсію.

Видання пише, є понад десяток компаній, які пропонують екскурсії тільки в Бучу. Багато хто також пропонує тижневий тур деокупованими територіями України за майже 4 тисячі доларів.

Повідомляють, що більшість туристів приїжджають влітку. Так, Моїсеєв провів уже від 30 до 40 екскурсій. Здебільшого до нього звертаються чоловіки, які подорожують поодинці. Серед них є американці, французи, британці та японці.

"Це люди, які хочуть побачити, який вигляд має країна в стані війни", — сказав він.

Як розповів чоловік, близько половини свого заробітку він "обіцяє" віддавати на потреби Сил оборони. Він провів паралель із концентраційним табором нацистів "Освенцим", де також скоювалися воєнні злочини. Моїсеєв вважає, що про те, що сталося в Україні, має знати весь світ.

У матеріалі йдеться, що жителі Бучі найчастіше погоджуються з Моїсеєвим, але є й ті, хто обурений таким способом заробітку.

Як розповіла мешканка Бучі 65-річна Тетяна Володимирівна, коли російські солдати прийшли до Бучі, вони влаштували свій штаб у технікумі, в якому працювала жінка. Окупанти раптово для себе виявили, що в підвалі ховається близько 100 осіб, жінок і дітей. Тетяна Володимирівна була посередником і намагалася домовитися з росіянами про їжу та воду. Їх відпустили тільки через п'ять днів.

За словами жінки, коли люди поверталися до своїх домівок, вони бачили всі наслідки безчинств росіян на вулицях міста.

"Добре, що люди приїжджають сюди і знають, що з нами зробили росіяни. Але я не бачу справедливості в тому, що люди заробляють на цьому гроші, коли ці гроші повинні йти на відновлення Бучі", — сказала вона.

Самі ж іноземці, які побували в Україні, кажуть, що відчути те саме, дивлячись усе по телевізору, неможливо.