ВМС України можуть бути направлені до Туреччини та Британії – законопроєкт Зеленського

Це рішення має на меті посилення обороноздатності країни та покращення співпраці з міжнародними партнерами.

У понеділок, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059, який передбачає схвалення Указу Президента про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Законопроєкт пропонує підтримати рішення Президента щодо тимчасового відрядження військових підрозділів України для забезпечення національної безпеки, оборони, а також посилення відсічі та стримування збройної агресії проти нашої країни.

Зокрема, планується направити корвет Військово-Морських Сил України "Гетьман Іван Мазепа" до Турецької Республіки із штатним екіпажем чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії пропонується направити п’ять протимінних кораблів: "Черкаси, "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" і кожен із екіпажем до 39 осіб. Також передбачено відрядження управління 1 дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС у складі штабу протимінних дій із чисельністю до 20 військовослужбовців.

Ухвалення цього закону дозволить здійснити необхідні заходи для посилення обороноздатності України, зокрема шляхом покращення процесу отримання та освоєння військової техніки від країн-партнерів, а також комплектування підрозділів особовим складом.

Законодавчі зміни передбачають, що рішення Президента про направлення військових підрозділів за кордон має отримати схвалення парламенту.