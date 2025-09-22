Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ВМС України можуть бути направлені до Туреччини та Британії – законопроєкт Зеленського

22 вересня 2025, 21:06
ВМС України можуть бути направлені до Туреччини та Британії – законопроєкт Зеленського
Це рішення має на меті посилення обороноздатності країни та покращення співпраці з міжнародними партнерами.

У понеділок, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059, який передбачає схвалення Указу Президента про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. 

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Законопроєкт пропонує підтримати рішення Президента щодо тимчасового відрядження військових підрозділів України для забезпечення національної безпеки, оборони, а також посилення відсічі та стримування збройної агресії проти нашої країни.

Зокрема, планується направити корвет Військово-Морських Сил України "Гетьман Іван Мазепа" до Турецької Республіки із штатним екіпажем чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії пропонується направити п’ять протимінних кораблів: "Черкаси, "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" і кожен із екіпажем до 39 осіб. Також передбачено відрядження управління 1 дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС у складі штабу протимінних дій із чисельністю до 20 військовослужбовців.

Ухвалення цього закону дозволить здійснити необхідні заходи для посилення обороноздатності України, зокрема шляхом покращення процесу отримання та освоєння військової техніки від країн-партнерів, а також комплектування підрозділів особовим складом.

Законодавчі зміни передбачають, що рішення Президента про направлення військових підрозділів за кордон має отримати схвалення парламенту.

 

 
кордонВолодимир Зеленськийвмс

Останні матеріали

НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється