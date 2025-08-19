Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Волгоградський НПЗ зупинено після серії атак українських дронів – Reuters

19 серпня 2025, 10:45
ІТАЛІЯ, Мілаццо: пожежа на середземноморському НПЗ. 27 вересня 2014. Фото: АFР
Переробка нафти на Волгоградському нафтопереробному заводі зупинена щонайменше до середини вересня.

Волгоградський нафтопереробний завод, який належить одній з найбільших нафтових корпорацій рф «Лукойл» зупинили після атак дронів цього місяця.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела на ринку, які знайомі з ситуацією.

Волгоградський нафтопереробний завод 13 серпня атакували безпілотники — через цей удар па підприємстві зупинили переробку нафти на установці перегонки сирої нафти ЦДУ-5, потужність якої становить 9 110 метричних тонн на добу.

Наступного дня, 14 серпня, дрони повторно били бо НПЗ — тоді атака пошкодила дві інші установки перегонки сирої нафти – CDU-1 потужністю 18 590 тонн на добу та CDU-6 потужністю 14 570 тонн на добу.

За словами джерел Reuters, переробка нафти на Волгоградському нафтопереробному заводі зупинена щонайменше до середини вересня.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

У ніч проти 19 серпня дрони знову атакували підприємство — це підтвердив губернатор регіону. Після атаки нафтопереробний завод горить, подробиць про наслідки ще немає.

війнанафтадрониНПЗудари по рф

