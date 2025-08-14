Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували НПЗ у Волгоградському в рф: вирує пожежа

14 серпня 2025, 10:06
Дрони атакували НПЗ у Волгоградському в рф: вирує пожежа
Фото: dumskaya.net
Цей завод входить до десятки найбільших нафтопереробних підприємств рф.

У ніч проти четверга безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ) у росії. Внаслідок падіння уламків на території підприємства сталося розлиття та займання нафтопродуктів.

Про це повідомляють російські пабліки. 

"Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння. За попередніми даними, постраждалих немає", - повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Йдеться про нафтопереробне підприємство "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Через атаку дронів у Волгограді тимчасово закривали місцевий аеропорт. Як повідомляв Укрінформ, подібні обмеження вже вводилися в ніч проти середи, 13 серпня, після серії ударів по об'єктах паливної інфраструктури: зокрема, по вузлі нафтопроводу "Дружба" в Брянській області, НПЗ у Слов’янську-на-Кубані та об’єктах у самому Волгограді.

Волгоградський НПЗ уже не вперше стає ціллю атак: удари по ньому фіксувалися 31 січня та 3 лютого цього року.

Цей завод входить до десятки найбільших нафтопереробних підприємств рф за проєктною потужністю та, за даними Генштабу ЗСУ, використовується для забезпечення армії рhосійської Федерації.

Нагадаємо, що тиждень тому відбулась атака дронів по нафтобазі в Брянську

 

 

війнавтрати рф

