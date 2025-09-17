Вступ України до ЄС сам по собі є гарантією безпеки – голова Європарламенту

Мецола також нагадала, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 млрд євро, і очікується подальша фінансова підтримка для проведення реформ

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що приєднання України до Європейського Союзу - це саме по собі є гарантією безпеки, і Європарламент повністю підтримує країну на цьому шляху.

Про це стало відомо з трансляції телеканалу "Рада".

"Приєднання до Європейського Союзу - це саме по собі є гарантією безпеки, і ми рухаємося разом на цьому шляху. Європа має відповідати прогресу, який ви уже досягнули", - сказала вона під час виступу у Верховній Раді.

За словами Мецоли, наступним кроком, яким є формальне відкриття так званого кластера щодо основи.