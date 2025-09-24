Вторгнення у повітряний простір НАТО неприпустиме – Геґсет

Міністр оборони США заявив, що уважно стежитиме за ситуацією у Європі

Очільник Пентагону Піт Геґсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО.

Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром, повідомляє сайт Пентагону.

Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу. Він високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників, назвавши це доказом готовності НАТО та його зосередженості на виконанні своїх ключових завдань.

Глава американського Міноборони запевнив естонського колегу, що тісно консультується з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі щодо подальших дій після атаки МіГ-31, і буде продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення рф повітряного простору Естонії минулого тижня.

"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.