Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибухи пролунали в Московській області рф

26 жовтня 2025, 19:53
Вибухи пролунали в Московській області рф
Фото: www.ekathimerini.com
Під атакою дронів російські військові аеродроми.
В Московській області рф пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області рф.
 
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та на російські ЗМІ.
 
"На Московщині та в інших регіонах рф під атакою воєнні аеродроми", - коротко написав Коваленко, не вдаючись у подробиці.
 
Тим часом російські ЗМІ надають більше інформації. За даними московських каналів, ударними безпілотниками нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів - бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3.
 
При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять. Але військових аеродромів у Московській області не дуже багато - наприклад, найвідоміші з них, де може базуватися стратегічна авіація, це "Чкаловський" та "Кубінка".
 
Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром "Шайковка", на який базуються бомбардувальники Ту-22М3, а також місцевий аеропорт "Калуга". В області оголошено план "Килим".

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Політика
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 07:59
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється