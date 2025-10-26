Вибухи пролунали в Московській області рф

Під атакою дронів російські військові аеродроми.

В Московській області рф пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області рф.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та на російські ЗМІ.

"На Московщині та в інших регіонах рф під атакою воєнні аеродроми", - коротко написав Коваленко, не вдаючись у подробиці.

Тим часом російські ЗМІ надають більше інформації. За даними московських каналів, ударними безпілотниками нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів - бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3.