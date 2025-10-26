Вибухи пролунали в Московській області рф
26 жовтня 2025, 19:53
Фото: www.ekathimerini.com
Під атакою дронів російські військові аеродроми.
В Московській області рф пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області рф.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та на російські ЗМІ.
"На Московщині та в інших регіонах рф під атакою воєнні аеродроми", - коротко написав Коваленко, не вдаючись у подробиці.
Тим часом російські ЗМІ надають більше інформації. За даними московських каналів, ударними безпілотниками нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів - бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3.
При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять. Але військових аеродромів у Московській області не дуже багато - наприклад, найвідоміші з них, де може базуватися стратегічна авіація, це "Чкаловський" та "Кубінка".
Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром "Шайковка", на який базуються бомбардувальники Ту-22М3, а також місцевий аеропорт "Калуга". В області оголошено план "Килим".