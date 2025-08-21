Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Виробник Leopard 2 розширює присутність в Україні

21 серпня 2025, 20:58
Оборонний гігант запустить сервісні хаби для ремонту німецької техніки.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з керівництвом німецького підрозділу оборонного концерну KNDS Deutschland, який виробляє бойові танки Leopard 2.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Ключовою темою зустрічі стало розширення промислової співпраці, зокрема створення спільних підприємств на території України для виробництва військової техніки, комплектуючих і запчастин.

Сторони домовилися про запуск ремонтно-сервісних хабів, які забезпечать оперативне обслуговування та відновлення техніки. Як повідомляє Міноборони, компанія KNDS вже здійснила ремонт перших трьох зенітних установок Gepard безпосередньо в Україні.

Також узгоджено створення постійної комунікаційної платформи між німецьким виробником і українськими військовими. Це дозволить враховувати бойовий досвід ЗСУ при модернізації та вдосконаленні техніки.

KNDS Deutschland заявила про намір створити в Україні широку мережу центрів для обслуговування й ремонту важкої техніки, а також підготувати інфраструктуру для потенційного розгортання повноцінного виробництва.

Навесні ми писали, що Україна реорганізує свої танкові підрозділи.

 

