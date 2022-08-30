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Взимку температура в помешканнях українців буде на 4 градуси нижче норми − Вітренко

Голова НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що цієї зими температура в будинках українців буде на чотири градуси нижчою за норму. Температура у квартирах буде на рівні 17−18 градусів за Цельсієм.
Взимку температура в помешканнях українців буде на 4 градуси нижче норми − Вітренко Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє The Guardian.

Вітренко підкреслив, що на українців чекає найхолодніша зима за десятиліття. Опалювальний сезон розпочнеться пізніше та закінчиться раніше.

Юрій Вітренко наголосив, що українцям необхідно приготувати теплий одяг та ковдри, якщо температура на вулиці впаде нижче -10.

Він зазначив, що Україні необхідно близько 10 мільярдів доларів на закупівлю газу. Ситуація може погіршитись, адже більшість українських родовищ газу знаходяться поблизу лінії фронту.

Кабмін також доручив до початку опалювального сезону накопичити щонайменше 19 млрд кубометрів газу в українських газосховищах та довести обсяги вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ до 2 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що в Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду.

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30 08 2022 13:29
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