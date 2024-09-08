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ПОЛІТИКА

WP: російська загроза впливу на вибори у США більш витончена, ніж раніше

08 вересня 2024, 11:14
WP: російська загроза впливу на вибори у США більш витончена, ніж раніше
Фото: EURACTIV
Тепер москва використовує "більш просунуті" методи.

Приховані зусилля російського уряду вплинути на президентські вибори в США 2024 року "більш просунуті", ніж було в минулому, і це найактивніша зовнішня загроза для цього політичного сезону в Штатах.

Про це пише WP.

"Діяльність росії більш витончена, ніж у попередніх виборчих циклах", - сказав високопосадовець Офісу директора Національної розвідки США (ODNI), відзначивши використання “автентичних американських голосів” для “відмивання” російської урядової пропаганди й поширення наративів, що розколюють суспільство, через основні соціальні мережі, а також на фейкових сайтах, які видають себе за легітимні американські медіаорганізації.

За словами чиновника, москва націлена, зокрема, на штати, що вагаються, і використовує штучний інтелект, щоб швидше й переконливіше створювати фейковий контент для формування результату виборів на користь колишнього президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа.

"Це відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям москви, спрямованим на послаблення Сполучених Штатів і підрив підтримки України з боку Вашингтона", - додав представник ODNI, який говорив на умовах анонімності.

Китай, зі свого боку, не намагається впливати на президентські перегони, але прагне зробити це на рівні штатів і регіональних виборів, заявили чиновники, посилаючись на схожість із тактикою Пекіна на проміжних виборах у 2022 році.

Водночас, офіційні особи США кажуть, що не бачили жодних іноземних спроб прямого втручання у вибори цього року, наприклад, шляхом зламу машин для голосування.

Однак представники ODNI вперше визнали, що іранський уряд стоїть не лише за кібератаками проти кампанії Трампа, але й за витоком внутрішніх документів. 

Цього тижня уряд США оголосив про масштабні заходи з протидії російським кампаніям впливу, включно зі звинуваченням двох російських співробітників новинного сайту RT у тому, що вони платили американській медіакомпанії за поширення англомовних відео на YouTube, TikTok, Instagram і X.

Прокурори також вилучили 32 підконтрольні росії інтернет-домени, які використовувалися в межах кампанії, спрямованої на підрив міжнародної підтримки України. Крім того, Міністерство фінансів і Державний департамент США оголосили про санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, яких звинувачують у поширенні пропаганди.

RT створив мережі для поширення “дружніх до москви” наративів, намагаючись при цьому замаскувати цей контент під вільні висловлювання справжніх американців.

За словами колишнього федерального прокурора Брендона Ван Грака, який свого часу розслідував спроби москви вплинути на виборчу кампанію в США, ці нові тактики й технології є кроком уперед порівняно з тим, що робила росія в 2016 році, коли її спроби втрутитися у вибори приголомшили громадськість і застали американську розвідку зненацька.

Зараз в Офісі директора Національної розвідки США кажуть, що зі зростанням “витонченості” методів москви “розуміння цих зусиль з боку розвідувального співтовариства Штатів також посилилося”.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну рф “бомбардує” глобальні соціальні мережі прихованими спробами підірвати підтримку Києва з боку Заходу. москва також сприяє виступам західних законодавців — від Франції до Канади, які стверджують, що десятки мільярдів доларів, наданих Україні, краще було б витратити на внутрішні потреби країн.

вибориСШАпропагандаросія загроза

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