WP: У США нібито були розвідувальні дані про детальний український план нападу на газопровід Nord Stream

Вони стосувалися атаки на підводну мережу групою водолазів.

Сполучені Штати за три місяці до диверсії на газопроводі "Північний потік" начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, який ґрунтується на засекреченому розвідувальному документі, який нібито поширив онлайн американський військовий Джейк Тейшейра – фігурант справи про "зливи" інформації Пентагону.

Звіт розвідки європейської країни базувався на інформації, отриманої від українця на умовах анонімності. Ці дані також передали Німеччині й іншим державам ЄС, щоб, як кажуть деякі чиновники, обговорити конфіденційні розвідувальні операції та дипломатичні переговори.

The Washington Post вважає, що описана у звіті кількість учасників диверсії і її методи свідчать, що західні союзники мали підстави підозрювати Київ у вибухах на "Північних потоках".

Офіційні особи з багатьох країн, пише видання, підтвердили, що розвіддані з Discord збігаються з інформацією європейської розвідки.

Утім, Україна заперечує причетність до атаки на "Північні потоки", а Білий дім та ЦРУ США відмовляються коментувати ймовірність планів українських військових щодо диверсії.

У вересні 2022 року на "Північних потоках" почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсіяНАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком "свідомих диверсійних дій". Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на "Північних потоках".