WSJ дізналися, як росія вистежує та "викрадає" своїх дезертирів навіть за кордоном

У рф активізували кампанію з покарання ухилянтів від призову.

росія вистежує і затримує росіян-дезертирів, які втікають від війни, навіть за кордоном.

Про це пише The Wall Street Journal.

Від початку повномасштабної війни рф застосовувала агресивні заходи, щоб намагатися зберігати чисельність своєї армії. Зокрема, у рф активізували кампанію з покарання ухилянтів від призову і вистежування тих, хто виїхав за кордон. Як заявила, спеціальна доповідачка ООН щодо рф Маріана Казарова, російська влада "фактично причетна до викрадення" дезертирів за кордоном.

"Близько50 000 росіян дезертирували або відмовилися від наказу воювати. За словами російських адвокатів, ці цифри набагато вищі, оскільки багатьох "тихо вмовляють повернутися, обіцяючи поблажливе ставлення або погрожуючи їхнім сім'ям у росії", - пише видання.

Зазначимо, що у росії 2022 року ухвалили нові закони, що посилюють покарання за дезертирство і непокору, включно з тюремним ув'язненням на строк до 15 років і конфіскацією майна.

"Згідно із судовою статистикою, влада порушила понад 10 000 кримінальних справ за такими звинуваченнями", - йдеться в публікації.